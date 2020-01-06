Soner Arıca'dan Bambaşka Bir Şarkı
Soner Arıca söz ve müziği kendisine ait olan "Bambaşka" isimli yeni single'ını yılbaşı gecesi, saatler 00.00'ı gösterdiğinde, müzikseverlerle buluşturdu.
06.01.2020 08:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:06
Yeni yılın ilk şarkısı
Yeni yılın ilk şarkısı olan "Bambaşka" nın dansa davet eden, güçlü, hareketli, kıpır kıpır düzenlemesinde Miraç Kutlu'nun imzası var.
Sanatçı, single'ının kapak fotoğrafı ve imaj fotoğrafları için moda fotoğrafçısı Metin Bakırkaya'nın objektifine poz verdi.
Kaynak: Bültenler