Soner Arıca'dan Bambaşka Bir Şarkı

06.01.2020 08:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:06

Yeni yılın ilk şarkısı

Yeni yılın ilk şarkısı olan "Bambaşka" nın dansa davet eden, güçlü, hareketli, kıpır kıpır düzenlemesinde Miraç Kutlu'nun imzası var.

Sanatçı, single'ının kapak fotoğrafı ve imaj fotoğrafları için moda fotoğrafçısı Metin Bakırkaya'nın objektifine poz verdi.

Kaynak: Bültenler