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Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Haberler | Yerel

- Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde söndürülmeden bırakılan sigaradan çıkan ateş bir evin çatısını tutuşturdu.

- Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde söndürülmeden bırakılan sigaradan çıkan ateş bir evin çatısını tutuşturdu.

Yangın Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü çeşme Mahallesi 512/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir evin çatısında, söndürülmeden bırakılan sigara yangın çıkardı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, evin çatısında hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başattı.

Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı

Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı

Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı

Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı

Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı

Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı
İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Söndürülmeyen sigara çatıyı yaktı - Haberler
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