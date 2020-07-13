Söndürülmeden atılan sigara yangına neden oldu
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Söndürülmeden atılan sigara yangına neden oldu

- Söndürülmeden atılan sigara yangına neden oldu Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'te kent merkezindeki bir banka şubesinin bulunduğu binanın çatı katında söndürülmeden atılan sigara nedeniyle yangın çıktı.

13.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:23

- Söndürülmeden atılan sigara yangına neden oldu

Facianın eşiğinden dönüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te kent merkezindeki bir banka şubesinin bulunduğu binanın çatı katında söndürülmeden atılan sigara nedeniyle yangın çıktı. Yoğun kalabalığın bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'ndeki bir banka şubesinin bulunduğu binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, çatı katında kalan yabancı uyruklu bir kişinin söndürmeden attığı sigara, sıcak havanın da etkisiyle alanda bulunan battaniye, yorgan, kumaş gibi bez malzemelerin tutuşmasına neden oldu. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun kalabalığın bulunduğu alanda facianın eşiğinden dönüldü.

Olay sırasında bölgede bulunan bir vatandaş ise yangının aşırı sıcak hava nedeniyle çıktığını ifade ederek, önce söndürmeye çalıştıklarını sonda da itfaiye ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Yangın sonrası itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışmaları yaparken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Söndürülmeden atılan sigara yangına neden oldu

Kaynak: İHA

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