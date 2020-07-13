Söndürülmeden atılan sigara izmariti yangına neden oldu Gaziantep'te kent merkezindeki bir banka şubesinin bulunduğu binanın çatı katında söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

Gaziantep'te kent merkezindeki bir banka şubesinin bulunduğu binanın çatı katında söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Yoğun kalabalığın bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'nde bir banka şubesinin bulunduğu binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, çatı katında kalan yabancı uyruklu bir kişinin söndürmeden attığı sigara izmariti, sıcak havanın da etkisiyle alanda bulunan battaniye, yorgan, kumaş gibi eşyaların tutuşmasına neden oldu. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, kalabalığın bulunduğu alanda facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA