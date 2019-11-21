Söndürülmeden atılan izmarit yangına sebep oldu

21.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:18

Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Merkez Kocasinan ilçesi 6056. Sokak'taki bir iş yerinin çatı katında söndürülmeden atılan sigara izmariti, atık sünger ve kumaş parçalarının tutuşmasına neden oldu.

Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA