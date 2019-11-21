Söndürülmeden atılan izmarit yangına sebep oldu
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Söndürülmeden atılan izmarit yangına sebep oldu

Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

21.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:18
Söndürülmeden atılan izmarit yangına sebep oldu

'de bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Merkez ilçesi 6056. Sokak'taki bir iş yerinin çatı katında söndürülmeden atılan sigara izmariti, atık sünger ve kumaş parçalarının tutuşmasına neden oldu.

Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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