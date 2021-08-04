Söndürme ve soğutma çalışması sürüyorÇalışmalar gece boyunca sürdü
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Söndürme ve soğutma çalışması sürüyorÇalışmalar gece boyunca sürdü

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

- Söndürme ve soğutma çalışması sürüyor Çalışmalar gece boyunca sürdü Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü.

- Söndürme ve soğutma çalışması sürüyor

Çalışmalar gece boyunca sürdü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayıp Bodrum'a da sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Muğla, Bodrum ve pek çok ilden orman ve itfaiye ekipleri çalışmalara devam ediyor. Ekipler, bölgede yeniden bir alevlenme olmaması için soğutma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Ekiplere çok sayıda gönüllü de yardım etti. Yeniköy Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevlerin önünün kesilmesi için iş makineleri ile yol açılarak müdahale edildi. Sağlık ekipleri yangın söndürme çalışmaları esnasında fenalaşan ve hafif şekilde yaralananlara hızlı şekilde müdahale etti.

Söndürme ve soğutma çalışması sürüyorÇalışmalar gece boyunca sürdü
Söndürme ve soğutma çalışması sürüyorÇalışmalar gece boyunca sürdü
Söndürme ve soğutma çalışması sürüyorÇalışmalar gece boyunca sürdü
Söndürme ve soğutma çalışması sürüyorÇalışmalar gece boyunca sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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