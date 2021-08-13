SÖNDÜRME TÜPLERİYLE MÜDAHALE YETMEDİ, ARAÇ ALEV ALEV YANDI
DÜZCE'de, TEM yolunda balataları ısınan hafif ticari araçta yangın çıktı.
DÜZCE'de, TEM yolunda balataları ısınan hafif ticari araçta yangın çıktı. Yoldan geçenlerin söndürme tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
TEM yolunun Gümüşova rampaları mevkisinde, öğle saatlerinde, İstanbul yönüne giden Sezai Altay yönetimindeki 06 BOZ 643 plakalı hafif ticari araçta, balataların ısınması sonucu yangın başladı. Sürücü Altay, aracı yol kenarında durdurdu. Yoldan geçenler de araçlarını durdurup, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Çabalar yetersiz kalırken, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Alevlerin sardığı araç, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı