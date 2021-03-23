Sondakika yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Yüz yüze sınav tarihleri ne zaman? MEB 2021 Mart yüz yüze sınav takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı; hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlar hakkında açıklama yaptı. Peki, Yüz yüze sınav tarihleri ne zaman? MEB 2021 Mart yüz yüze sınav takvimi nedir? Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi. Yüz yüze sınavlar ertelendi mi? Yüz yüze sınav tarihleri en zaman? MEB 2021 Mart yüz yüze sınav takvimi!

YÜZ YÜZE SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

BİRİNCİ DÖNEM SINAVLARINA GİREMEYENLER NE YAPACAK?

Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.