Sondakika! Tam kapanma olacak mı? Tam kapanma ne zaman?

Koronavirüs yasaklarının görüşüleceği Bakanlar Kurulu toplantısı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Herkes merakla Bakanlar Kurulu toplantısını beklerken tam kapanma olacak mı merak edildi. Peki, tam kapanma olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulusi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Vatandaşların da merakla beklediği toplantı öncesi, tam kapanma olacak mı merak edildi. İşte merakla beklenen toplantı öncesi tüm detaylar…

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Kısmi kapanma dönemine geçilmesiyle koronavirüs vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak bu düşüş istenilen düzeyde olmadı. Bu çerçevede bugün bir araya gelecek Bakanlar Kurulu'nin ana gündem maddesi 2 haftalık tam kapanma olacak. Öte yandan Bakanlar Kurulu'ye yeni katılan bakanlar da toplantıda ilk kez yerlerini alacak.

Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulusi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bakanlar Kurulu toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

TAM KAPANMA ANA GÜNDEM MADDESİ

Ancak kritik toplantı öncesi ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Tam kapanmanın toplantının ana gündem maddesi olacağını kaynaklarına dayandıran gazeteci Candaş Tolga Işık, "Vaka sayılarının 40 binin altına inmesiyle 2 hafta tam kapanmanın yeterli olacağı yönünde görüş ağırlık kazandı. Bunun 1 haftalık bölümü bayram haftası olacak. Kesin! Bakanlar Kurulu'de yarın, diğer 1 hafta hemen mi yoksa sonraki hafta 15 günlük blok şeklinde mi buna karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını Bakanlar Kurulu üyeleri ile paylaşacak. Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

6 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Bakanlar Kurulu Toplantısının 15:00'te başlaması beklenirken alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.