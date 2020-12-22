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Sondakika ÖSYM sonuç açıklandı! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı! İcra Müdür ve müdür yardımcılığı sınav sonuçları sorgulama ekranı!

22.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:23
Sondakika ÖSYM sonuç açıklandı! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı! İcra Müdür ve müdür yardımcılığı sınav sonuçları sorgulama ekranı!

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) sonuçları açıklandı. İşte, İcra Müdür ve müdür yardımcılığı sınav sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM sonuç sorgulama sayfası üzerinden Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı. İcra Müdür ve müdür yardımcılığı sınav sonuçları sorgulama ekranı ve ÖSYMJ sonuç sorgulamalinki!

2020-İCRA SINAVI CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Aralık 2020 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

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