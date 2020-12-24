Sondakika KPSS açıklandı! Ortaöğretim KPSS sonuçları erişime açıldı! KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı!
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Sondakika KPSS açıklandı! Ortaöğretim KPSS sonuçları erişime açıldı! KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı!

24.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:01
Sondakika KPSS açıklandı! Ortaöğretim KPSS sonuçları erişime açıldı! KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı!

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı sonuçları sondakika ÖSYM gelişmesi olarak açıklanDI. İşte, KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı ve ÖSYM KPSS sonuç sayfası!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklandı. Adalar heyecanla sonuçları öğrenmek isterken Ortaöğretim KPSS sonuçları erişime açıldı! KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı erişime açıldı. Sondakika KPSS açıklandı!

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

DUYURU

(24 Aralık 2020)

2020-KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı

22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2020-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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