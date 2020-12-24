Sondakika KPSS açıklandı mı? Ortaöğretim KPSS sonuçları erişime açıldı mı? KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı!
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Sondakika KPSS açıklandı mı? Ortaöğretim KPSS sonuçları erişime açıldı mı? KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı!

24.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:59
Sondakika KPSS açıklandı mı? Ortaöğretim KPSS sonuçları erişime açıldı mı? KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı!

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı sonuçları sondakika ÖSYM gelişmesi olarak açıklanması bekleniyor. İşte, KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı ve ÖSYM KPSS sonuç sayfası!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Adalar heyecanla sonuçları beklerken Ortaöğretim KPSS sonuçları erişime açıldı mı merak ediliyor. KPSS Ortaöğretim sonuçları sorgulama, öğrenme ekranı erişime açıldı mıSondakika KPSS açıklandımı?

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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