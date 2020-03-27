#SONDAKİKA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
27.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:55
#SONDAKİKA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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