Sondakika haberler! Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi kısıtlamaları açıkladı
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Sondakika haberler! Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi kısıtlamaları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair açıklamalar yaptı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sondakika haberi gelişmesinin detayları!

Sondakika haberler! Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi kısıtlamaları açıkladı
16.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:14

10 Mart'ta bu yana devam eden pandemi sürecinde vatandaşlar ve görevliler koronavirüs ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki,S skağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptığı anda detayları aktaracağız.

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