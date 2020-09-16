Sondakika haberler! Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih değişti mi?
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Sondakika haberler! Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih değişti mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair açıklamalar yaptı. Peki, Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih değişti mi? Okullar açılacak mı? İşte sondakika haberi gelişmesinin detayları!

Sondakika haberler! Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih değişti mi?
16.09.2020 20:50 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:00

10 Mart'ta bu yana devam eden pandemi sürecinde vatandaşlar ve görevliler koronavirüs ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih değişti mi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Fahrettin Koca, okullar ne zaman açılacak konusu ile ilgili açıklama yaptığı anda detayları aktaracağız.

Bakan koca bu konu ile ilgili olarak;

"Okulların açılmasıyla ilgili genel bir karar alınmıştı, hazırlık ve 1. sınıflarla ilgili 21'inde açılması şeklinde. Bir çalışma yapıldı, bu dönemde özellikle 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek, hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili. Salgının çok yoğun olduğu illerdeyse gerektiğinde il kurulları bu anlamda başlatmama noktasında karar alabilir. 3 hafta sonrası için de salgının seyri, bölgesel durumu tekrar değerlendirilecek." dedi.

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