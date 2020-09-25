Sondakika haberler! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi kısıtlamaları açıkladı Sokağa çıkma yasağı var mı?
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Sondakika haberler! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi kısıtlamaları açıkladı Sokağa çıkma yasağı var mı?

25.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:09
Sondakika haberler! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi kısıtlamaları açıkladı Sokağa çıkma yasağı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair açıklamalar yaptı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sondakika haberi gelişmesinin detayları!

10 Mart'ta bu yana devam eden pandemi sürecinde vatandaşlar ve görevliler koronavirüs ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bakan Koca, koronavirüs gündemi ile düzenlediği toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Sert tedbirler uygulanacak mı?" sorusuna yanıt veren Koca, şu ifadeleri kullandı:"Bu dönemde ilave daha sert tedbirler almak gibi bir yaklaşımımızın olmadığını ifade etmek isterim. Aldığımız tedbirlerle vaka sayısı düşmekte. Bu yer yer bazı illerimizde sorun olduğumuzda kurullarımız ilçe, mahalle, köy bazında kısıtlama yetkisi almaya sahip. Türkiye'de ilave yasak düşünülmüyor. Ama bizim tedbirlere uyumumuz çok önemli. Mesafe ve maskeyi önümüzdeki aylarda daha yaygın şekilde olmamız gerekiyor. Ayrıca ilave olarak HES kodunu biliyorsunuz. Bütün vakalarımız uygulamada yer alıyor. Pozitif ve temaslıların hareketini engellemek, izolasyonunu mutlaka sağlamaya çalışıyorum"

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