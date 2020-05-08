Sondakika haberler! AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç ekranı!

AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları sınav sürecinin bitmesinden kısa bir süre sonra sondakika haberi olarak açıklandı. AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte, AÖF sınav sonuç ekranı!

7 Mayıs Perşembe günü sona eren AÖF bahar dönemi ara sınavının sonuçları açıklandı. AÖF öğrenciler AÖF sınav sonucu sorgulama ekranından AÖF sınav sonuçlarını öğrenebilirler. AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç ekranı! AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı!

REKOR SÜREDE AÇIKLANDI

AÖF bahar sınav sonuçları önceki sınav dönemlerinin aksine rekor sayılabilecek sürede açıklandı. Daha önce 1 hafta gibi kısa sürede açıklandığı dönemler olurken genelde 2 haftalık süreçler sonrası sonuçlar açıklanmaktaydı. 2020 bahar dönemi ara sınavları ise 1 günlük sürecin ardından açıklanarak rekor sürede sınav sonucu açıklanmış oldu.

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AÖF 2020 YILI AKADEMİK TAKVİMİ

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 14-15 ARALIK 2019

AÖF GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TARİHİ: 18-19 OCAK 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV TARİHİ: 18-19 NİSAN 2020

AÖF BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAVI: 13-14 HAZİRAN 2020

YAZ OKULU SINAVI: 23 AĞUSTOS 2020

AÖF'TE GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.