Sondakika depremler Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD Kandilli Son depremler!

Son dakika gelişmeleri olarak aratılan deprem hakkında deprem mi oldu sorusu merak ediliyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre 30 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de deprem verileri haberimizde yer alıyor. Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ deprem şiddeti kaç?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 3 Ocak Pazar günü Türkiye'de korkutacak depremleri haberlerimizde. Son aylarda hareketliliğini koruyan Ege Denizi'nden gelen küçük şiddetli depremler haricinde, sabah saatlerinde Yunanistan'da 3,2 şiddetinde bir adet deprem meydana geldi. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

ELZAIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika olarak araştırılan depremler arasında Elazığ'da deprem olduğu kaydedildi. İzmir'de gelen depremin şiddeti AFAD tarafından 4.2 olarak açıklandı.