Sondakika depremler! Ankara depremi nerede, ne zaman oldu? Ankara depremi şiddeti kaç?
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Sondakika depremler! Ankara depremi nerede, ne zaman oldu? Ankara depremi şiddeti kaç?

28.10.2020 07:52 | Son Güncelleme: 28.10.2020 07:56
Sondakika depremler! Ankara depremi nerede, ne zaman oldu? Ankara depremi şiddeti kaç?

Ankaralılar güne depremle uyandı. Merkez üssü Çubuk olan deprem sonrası vatandaşlar Ankara depremi şiddeti kaç, Ankara depremi nerede ve ne zaman oldu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Sondakika haberi ile depremi öğrenene Ankaralılar, Ankara depremi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankara depremi nerede, ne zaman oldu? Ankara depremi şiddeti kaç?

ANKARA DEPREMİ NEREDE OLDU?

Depremin merkez üssü: Çubuk

ANKARA DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

Deprem saati: 05.04

ANKARA DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Deprem şiddeti: 3.8

Depremin derinliği: 10.17

Sondakika depremler! Ankara depremi nerede, ne zaman oldu? Ankara depremi şiddeti kaç?

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