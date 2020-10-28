Sondakika depremler! Ankara depremi nerede, ne zaman oldu? Ankara depremi şiddeti kaç?

Ankaralılar güne depremle uyandı. Merkez üssü Çubuk olan deprem sonrası vatandaşlar Ankara depremi şiddeti kaç, Ankara depremi nerede ve ne zaman oldu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.