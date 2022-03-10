SONDAKİKA Barcelona Galatasaray ilk 11'ler belli oldu! GOMİS oynuyor mu? Kaleci kim?

Sporseverler heyecanla Barcelona Galatasaray maçını bekliyor. Büyük maç öncesi tüm detaylar merak konusu olurken muhtemel 11'ler merak edildi. Peki, Barcelona Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? GOMİS oynuyor mu?

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.

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Barcelona Galatasaray maçını izlemek için EXXEN Spor üyesi olmalısınız.

BARCELONA GALATASARAY İLK 11'LER

Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis

Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed

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