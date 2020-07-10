Sondakika AÖF haberleri! AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF bahar dönem sonu sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç ekranı! AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları sınav sürecinin bitmesinden kısa bir süre sonra sondakika haberi olarak açıklandı. AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları açıklandı! İşte, AÖF sınav sonuç ekranı!

8 Temmuz Çarşamba günü sona eren AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavlarının sonuçları açıklandı. AÖF öğrenciler AÖF sınav sonucu sorgulama ekranından AÖF sınav sonuçlarını öğrenebilirler. AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuç ekranı! AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı!

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavları 8 Temmuz Çarşamba günü sona ermişti. Sınavların bitmesinden kısa süre sonra açıklanan AÖF final sınav sonuçları ile öğrencilerin bekleyişi sona erdi.

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AÖF'TE GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.