Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sondaj kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçe kırsalında yaşandı. Yaklaşık 20 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna yavru köpek düştü. Yavru köpeğin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yavru köpeği kurtardı. Sağlık durum iyi olan yavru köpek annesinin yanına götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA