- Sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin açıklarında

Yaklaşık bir hafta önce Akdeniz'deki ilk sondajına doğru törenle yola çıkan Türkiye'nin ikinci petrol arama gemisi Yavuz, Mersin'in Silifke ilçesi açıklarına demirledi

MERSİN - Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz', Mersin açıklarına demirledi.

Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından, 'Yavuz' sondaj gemisi de Dilovası Belde Limanı'ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı programla yaklaşık bir hafta önce Akdeniz'deki ilk sondajına doğru yola çıktı. 22 Haziran'da Çanakkale Boğazı'ndan yola çıkan Yavuz, bugün Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu beldesi açıklarına geldi. İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin, hazırlıklarını tamamladıktan sonra sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs açıklarına hareket edeceği öğrenildi.

6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin, dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA