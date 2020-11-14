Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
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Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)

14.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:31
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)

FİLYOS LİMANI'NA GİRİŞ, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ'Kanuni' sondaj gemisi, kule montajı için öğle saatlerinde Filyos Limanı'na giriş yaptı.

FİLYOS LİMANI'NA GİRİŞ, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

'Kanuni' sondaj gemisi, kule montajı için öğle saatlerinde Filyos Limanı'na giriş yaptı. 'Kanuni'nin, römorkörler ile limana girişi ise dronla havadan görüntülendi. Gemi limana girdiği sırada, siren çaldı. Montaj yapılacak kule ise arkasından deniz taşıtı ile Filyos Limanı'na ulaştı. Römorkörle çekilen kulenin, vinçle gemiye montajının yapılacağı öğrenildi.


Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)
Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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