Sondaj gemisi Fugro Synergy, Sinop Limanı'na demirledi
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Sondaj gemisi Fugro Synergy, Sinop Limanı'na demirledi

18.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:00
Sondaj gemisi Fugro Synergy, Sinop Limanı'na demirledi

Hollanda'dan yola çıkan sondaj gemisi "Fugro Synergy", Sinop Limanı'na ulaştı.

Hollanda'dan yola çıkan sondaj gemisi "Fugro Synergy", Sinop Limanı'na ulaştı.

Sinop Limanı İşletme Müdürü Özgür Okan, AA muhabirine, Karadeniz'de sismik ve zemin etüt çalışması yapmak üzere Sinop'a gelen "Fugro Synergy"in burada bir ay kalacağını söyledi.

95 metre boyunda, 6 bin 593 grostonluk Bahama bayraklı Fugro Synergy, Hollanda'nın Ijmuiden'den kentinden bu ayın başında yola çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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