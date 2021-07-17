SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI
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SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, sondaj çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DÜZCE'de, sondaj çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan yavru köpeğin annesi dakikalarca yavrusunu sevdi.

Olay öğle saatlerinde Düzce'nin Duraklar Köyü'nde meydana geldi. Bir yavru köpeğin 5 metrelik sondaj çukuruna düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri sadece bir kol sığacak genişlikte olan delikten aşağı ip salarak ipi yavru köpeğin boynuna geçirmeyi başardı. Kurtarma çalışmalarını köy sakinleri ile birlikte yavru köpeğin annesi de izledi. Yukarı çekilen köpeği gören anne köpek yavrusunun yanına gelerek dakikalarca kokladı. Köpeğin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, yavrunun annesi ile buluşma anında duygu dolu anlar yaşadı.

SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI
SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI
SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI
SONDAJ ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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