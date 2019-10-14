Sonbaharın renk cümbüşü için deklanşöre bastılar

14.10.2019 13:52

Sosyal medya aracılığıyla tanışan amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşüne dönüşen Kars'ın ormanları ve parklarında sonbaharı fotoğrafladı.

Yurdun farklı kentlerinde yaşayan amatör fotoğrafçılar, sonbahar fotoğrafları çekmek amacıyla Kars'a geldi.

Fotoğrafçılar, her mevsiminin ayrı güzellik kattığı kentin doğal stüdyo ortamı sunan ormanlarında, sonbaharın en güzel karelerini çekmek için deklanşöre bastı.

Kastamonu'dan gelen amatör fotoğrafçı Kübra Seden Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın sonbahar mevsiminde de çok güzel olduğunu söyledi.

En güzel kareleri yakalamak için çok çalıştıklarını belirten Güler, "Kars'ta sonbaharın eşsiz güzelliklerini yaşıyoruz, yapraklar dökülmüş, ağaçlar kış uykusuna hazırlanıyor. Bizler de bunu değerlendirmek için birçok fotoğrafçı arkadaşımızla güzel kareler yakalamaya çalıştık." diye konuştu.

Güler, doğanın fotoğrafçılar için ayrı bir önem taşıdığını, bu güzellikleri ölümsüzleştirmek istediklerini aktardı.

Kars'ın tam anlamıyla doğal stüdyo olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Kars sadece tarihi yapılarıyla değil, doğasıyla da muhteşem bir şehir. Sosyal medyada tanıştığımız, benim gibi amatör fotoğrafçılık yapanlarla burada sonbaharın güzel anlarını arşivlerimize katmak istedik. Yaprakların dökülmesiyle parklar doğal stüdyo gibi oldu. Arkadaşlarımızla hem birbirimize modellik yaparak hem de etraftaki güzellikleri çekerek keyifli anlar yaşadık."

"Sanatseverlerin beğenisine de sunmayı istiyoruz"

Ardahan'dan Afra Yıldız da 10 arkadaşıyla geldiği şehirde birçok yeri gezdiğini ve doğanın muhteşem olduğunu ifade etti.

Yıldız, çekimler esnasında 10 kişinin aynı anda farklı açılardan bir ağacı çektiği karelerin o ana farklı anlamlar yüklediğini anlattı.

Arkadaşlarıyla farklı şehirlerde fotoğraf çekmeyi hedefledikleri bilgisini veren Yıldız, "Çektiğimiz fotoğrafları sergide bir araya getirip, sanatseverlerin beğenisine de sunmayı istiyoruz." dedi.

Çanakkale'den Amine Demirbaş ise doğanın güzelliğini izlerken kısa bir süre fotoğraf çekemediğini dile getirdi.

Amatör fotoğrafçı Ömer Can Arı ise Erzurum'dan Kars'a geldiğini belirterek, sonbaharın bütün renklerini bir arada görmek isteyenleri Kars'a davet etti.

Kaynak: AA