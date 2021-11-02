ERZİNCAN (İHA) - Sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar göz alıcı güzelliğe büründü

ERZİNCAN - Erzincan'da sonbahardan kışa geçişte renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde sonbaharda oluşan renk çeşitliliği drone ile kaydedilen görüntülere yansıdı. Yılın her dönemi ilgi gören kentin Çağlayan Beldesi, ziyaretçilerini renk cümbüşü içinde göz alıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Kardan zirvesi beyazlanan Munzur Dağlarının eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ağaçlık alanlar, drone ile görüntülendi. Kentte sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri mest etti.

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi.

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin ilgisini çekerken, bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.