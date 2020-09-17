Sonbaharda yaz sıcaklıkları
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Sonbaharda yaz sıcaklıkları

Şanlıurfa'da sonbaharda da etkisini sürdüren yaz sıcakları nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Sonbaharda yaz sıcaklıkları
17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:02

Şanlıurfa'da sonbaharda da etkisini sürdüren yaz sıcakları nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da sonbaharda da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının arttığı kentte termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kent merkezindeki vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara akın etti. Parklarda ağaçların gölgesine sığınanlardan kimi sohbet ederken kimi de uyumayı tercih etti.

"Hava sıcaklığı nedeniyle gölgelik alanlarda serinliyoruz"

Hava sıcaklığı ve maske nedeniyle bunaldığını belirten vatandaşlardan Mahmut Etgün, "İş çıkışında hava sıcaklığı etkili olduğu için gölgelik alanlara gelip serinliyoruz. Pandemi sürecindeyiz, maskeyle birlikte bayılacak gibiyiz. İnşallah yakın zamanda bu sıcaklıklar normalle döner. Sonbahardayız ama hala yaz sıcaklığı devam ediyor" dedi.

"İnşallah iklim mevsim normallerine döner"

Sonbaharda yaz sıcağının sürdüğünü belirten Mustafa Küçük, "Sonbahardayız. Hava sıcaklığı devam ediyor. İnşallah korona virüsten de bir an önce kurtuluruz. Sıcaklık nedeniyle parklara ve ağaçlık alanlara gelip serinlemeye çalışıyoruz. Bugünde hava sıcaklığı 44 derecedir. Asfalt yanıyor. İnşallah iklim mevsim normallerine döner" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Sedat Çiftçi ise "Hava çok sıcak. Bu sıcaklıklar bitmek bilmiyor, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kilimimizi alıp gelip parklara ağaç altında serinliyoruz. İnşallah yağmur yağar da biraz serinleriz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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