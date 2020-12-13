Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü

13.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:18

Sonbaharda mest eden görüntüler.

Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü

BURSA - Sonbaharın gelmesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydedilen görüntüler görenleri mest etti. Alaçam, Kıran ormanları ve Soğukpınar'da gökyüzünden çekilen görüntüler renk cümbüşünü ortaya çıkardı.

Uludağ'ın eteklerine kurulu olan İnegöl'de hem sonbahar hem de kış başka oluyor. İnegöl'de fotoğrafçı Ali Turhan'ın drone ile çektiği görüntüler görenleri mest etti. Alaçam'da sonbaharın gelmesiyle ormanlık alandaki ağaçlar sarıya, kızıla, yeşile büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı bir başka yer ise Kıran ormanları. Bir taraftan akan şelaleler, diğer taraftan ormanlık alandaki muhteşem güzellik gözleri kamaştırdı. Ali Turhan'ın son durağı ise Soğukpınar oldu. Buradaki eşsiz güzellik kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, izleyenleri de hayran bıraktı.

Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü
Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

İlgili Haberler

Sonbaharın güzelliklerini Topuk Yaylasında renk cümbüşü oluşturdu
Sonbaharın güzelliklerini Topuk Yaylasında renk cümbüşü oluşturdu
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde her mevsim renk cümbüşü yaşanıyor
Son dakika haber | DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde her mevsim renk cümbüşü yaşanıyor
Renk cümbüşünü çekerken aman dikkat
Renk cümbüşünü çekerken aman dikkat
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Samatta Erol Bulut Adem Ljajic Pierre Webo Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sonbaharda mest eden görüntüler...İnegöl ormanlarında renk cümbüşü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 10:18:30. #1.14#
title