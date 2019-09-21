Sonbaharda deniz keyfi

21.09.2019 15:27

TÜRKİYE genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yerli ve yabancı birçok turist sıcak havanın keyfini çıkarıp, denize girmeye ve güneşlenmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde sonbahar etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken Antalya'da hava sıcaklığı 32 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 60'ları gösterdiği kentin sakinleri ve yerli- yabancı tatilciler güneşli havanın tadını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Sahil bandının yoğunluğu yazdan kalma günleri aratmadı.

Bazı tatilciler denize girerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Kaynak: DHA