Sonbahar renkleriyle büyüleyen Tunceli'ye fotoğrafçı ilgisi

31.10.2019 12:42

Tunceli'nin Pülümür ve Nazımiye ilçeleri arasında kalan ve yöre halkı tarafından "doğanın kalbi" olarak nitelendirilen Salördek köyündeki ormanlar, sonbaharda görselliğiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Pülümür ilçesine bağlı Salördek köyündeki ormanlar başta olmak üzere, bu ilçe ile Nazımiye arasında kalan bölgedeki ormanlarda yer alan meşe, kavak, çınar ve ceviz ile doğada kendiliğinden yetişen çeşitli yabani meyve ağaçlarının, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına bürünmesiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

Her mevsim ayrı bir güzellik sunan ve birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapan Salördek ve çevresindeki ormanlar, şu günlerde oluşan renk cümbüşüyle çevre il ve ilçelerden çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçıyı ağırlıyor.

Elazığ başta olmak üzere, Erzincan, Diyarbakır, İstanbul ve Bingöl gibi birçok ilden gelerek bölgeyi ziyaret eden fotoğrafçılar, sonbaharın sarı tonlarının hakim olduğu uçsuz bucaksız ormanları yakından görüntüleme imkanı buluyor.

"Rengarenk ormanlar görsel şölen sunuyor"

Fotoğraf sanatçılarından Ayhan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salördek köyündeki ormanların doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Erzincan'dan yola çıkarak Salördek ormanlarını görmeye geldiğini ifade eden Özdemir, "Çok güzel ve etkileyici bir atmosferi var. Sonbaharın müthiş bir estetiği resmen buradaki ormanlarda dokunmuş. Rengarenk ormanlar çok güzel görsel şölen sunuyor. Biz fotoğrafçılara da bu güzellikleri fotoğraflamak düşüyor." dedi.

Fotoğrafçı İsmail Ateş de Tunceli'nin her mevsim bir başka güzelliğe büründüğünü belirterek, "Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından doğa tutkunları ilimizi görmeye geliyor. Bu yıl ilimize gelen turist sayısı oldukça fazlaydı. Bizler de fotoğrafçı arkadaşlarımızla Salördek'e geldik. Burası sonbahar mevsiminde olağanüstü renklere bürünüyor. Biz de doğa tutkunları olarak kar ve yağmur demeden buranın güzelliklerini kadraja alıyoruz. Çok güzel sonbahar temalı fotoğraf kareleri yakaladık." diye konuştu.

Amerika'dan gelen fotoğrafçı Necla Sarıkaya da Salördek ormanlarındaki renk cümbüşüne hayran kaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA