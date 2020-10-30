Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
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Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti

30.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:26
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti

Sonbaharın gelmesiyle Eskişehir'in yüksek kesimlerinde yapraklar ve bitkilerin oluşturduğu renk cümbüşü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sonbaharın gelmesiyle Eskişehir'in yüksek kesimlerinde yapraklar ve bitkilerin oluşturduğu renk cümbüşü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Eskişehir'de bulunan bin 350 rakımlı Türkmen Dağı, birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle sonbahar aylarında bir başka güzel olan Türkmen Dağı, doğaseverleri ve fotoğrafçıları kendine çekiyor. Dağın eteklerinde oluşan renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor. Özellikle dökülen yaprakların yerde rengarenk bir örtü oluşturması eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Yeşil rengin sarıya ve kahverengine dönüşmesini fırsat bilen Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri de doğanın tadını çıkardı. Doğa yürüyüşüne katılan 20 kişi eşsiz manzaraların keyfine vardı.

(Çağatay Gür/İHA)

Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti
Sonbahar renklerine bürünen Türkmen Dağı mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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