Sonbahar modası sweatshirt elbise ile şıklığı ve rahatlığı yakalayın!

23.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:04

QRAS'ın zarif tasarımlarında şık ve rahat tarzı ile öne çıkan sweatshirt elbise, özle model ve renk seçenekleri ile özgür giyim alternatifiler sunuyor. Pembe, yeşil, siyah gibi renklerle tercihler sunan sweatshirt elbiseler kırmızı ve gri seçenekleri ile farklı konseptte sweatshirt elbise kombinleri hazırlamanızı sağlıyor.

DOĞAYA DOKUNMAK İSTEYENLERE: GRİ SWEATSHİRT ELBİSE

Sonbaharın atmosferine uygun renk tonu ve serin havalarda içinizi ısıtacak tasarımı ile Gri Sweatshirt Elbise, şık bir seçenek sunuyor. Bel detayı ve kapüşon özelliği ile sportif tarz sunan Gri Sweatshirt Elbise, kendisini doğaya yakın hissetmeniz en kolay ve en zarif yoludur. Pamuk yapısı ile size yumuşak dokunuşlar yapan Gri Sweatshirt Elbise, spor elbise ile günlük elbise tarzını bir araya getiriyor.

KOMBİNLERE SOFT FOKUNUŞLAR: PEMBE SWEATSHİRT ELBİSE

Şehirli kadınların yeni giyim tercihi QRAS Pembe Sweatshirt Elbise modeli ile soft kombinler oluşturmanızı sağlıyor. Sportif tarzla şık görünümü bir araya getiren bu özel tasarım, spor çanta ve spor ayakkabı ile rahatlıkla kombinlenebiliryor. Kapüşon detayı de size soğuk havalarda işlevsel kullanım sağlıyor.

KURTARICI ARAYANLARA: YEŞİL SWEATSHİRT ELBİSE

Sonbahar ve kış ayarlında elinizin altında bir kurtarıcı arıyorsanız gardırobunuzda Yeşil SweatshirtbElbise'ye yer açın. Yeşil Sweatshirt Elbise tasarımı, rengi ve üretim özellikleri ile serin havalarda giyme imkanı sunarken aynı zamanda iş, sosyal hayat ve özel ortamlarda giyebilme seçenekleri ile size kurtarıcı olarak yardım ediyor. Kapüşon detayı da sizi dışarı karşı savunmasız kalmanızı engelliyor.

BEN BURDAYIM DEMEK İSTEYENLERE: KIRMIZI SWEATSHİRT ELBİSE

Kırmızı Sweatshirt Elbise kadın ile canlı bir kombine sahip olabilir, bulunduğunuz ortama renk verebilirsiniz. Sokaklarda bir adım önde olmanızı sağlayan Kırmızı Sweatshirt Elbise kadın giyim kombinleri rahatlayacak ve kadınlar sonbaharın ılıman havalarında fonksiyonel bir giyim seçeneğine sahip olacak. Hava soğuk mu olacak, sıcak mı olacak diye düşünmenize gerek yok. Çünkü Kırmızı Sweatshirt Elbise'niz var.

KLASİKTEN VAZGEÇMEYENLER: SİYAH SWEATSHİRT ELBİSE

"Her mevsim klasik giyinirim" diyenlere sonbahar ve kış aylarında özel bir seçenek sunan Siyah Sweatshirt Elbise, kapüşonlu sweatshirt elbise tasarımı ile ani hava değişimlerine hazırlıksız yakalanmanızı engelleyen bu model sweatshirt elbise uzun tasarımı ile çok yönlü kombinler yapmanızı da sağlıyor.

MİNİMAL ŞEHİRLİ KADINLARA ÖZLE TASARIMLAR

Güçlü kadınlar için rahat elbiseler tasarlayan QRAS, aktif kadınlar için minimal elbiseler tasarlıyor, özgür kadınlar için zarif tasarımalar imza atıyor. Sweatshirt elbise modelleri ile işlevsel seçenekler sunan marka, bu seçeneklere alternatif olarak etnik desen elbise, fiyonklu elbise, gömlek elbise, saten elbise ve simli elbise gibi seçeneklerle özgür giyim seçenekleri sunuyor.