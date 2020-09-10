Sonbahar için hazırlanan 'Toprak Kokusu Koleksiyonu' raflarda yeri aldı
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Sonbahar için hazırlanan 'Toprak Kokusu Koleksiyonu' raflarda yeri aldı

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa kendini kahverengiye bırakırken DeFacto, yeni sezon için 'Toprak Kokusu Koleksiyonu'nu hazırladı.

Sonbahar için hazırlanan 'Toprak Kokusu Koleksiyonu' raflarda yeri aldı
10.09.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:09

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa kendini kahverengiye bırakırken DeFacto, yeni sezon için 'Toprak Kokusu Koleksiyonu'nu hazırladı.

DeFacto, sonbahar için 'Toprak Kokusu Koleksiyonu' hazırladı. Kahverenginin tüm tonlarının yer aldığı doğayla iç içe koleksiyon, krem ve siyah kombinleniyor. Etekten tuluma, bluzdan pantolona, elbiseden cekete birbirinden farklı alternatifleri ile koleksiyon günün her anı için seçenek sunuyor. Koleksiyonun favori deseninin ise leopar olduğu, ayrıca deri parçalarının da yer aldığı belirtildi. Koleksiyonun bordo, yeşil, mavi ve pembe renkleri ile kombin imkanı sunduğu vurgulandı.

DeFacto 'Toprak Kokusu Koleksiyonu'nun e-ticaret sitesi, mobil uygulama ve mağazalarda satışa sunulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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