Sonbahar Geçili İFW'te Podyumda

Sonbahar Geçili İFW'te Podyumda

Başarısı ve Güzelliğiyle Son dönemde adından sıkça bahsettiren Sonbahar Geçili, Kısa Sürede İstanbul'da bir çok Modacının aranan İsmi hale gelmeyi başardı.

Sonbahar Geçili İFW'te Podyumda

İstanbul Moda Haftasında bir çok Modacının Defilesinde yer alacak olan Güzel Manken, Düzgün Fiziğini Spor Yaparak ve Doğru Beslenerek Fit Tuttan Başarılı Manken,İşinde Profesyonelce Çalıştığını ve bu neden lede Modacılar Tarafından Özelikle Tercih edildiği Seçkin Tasarımcılar tarafından belirtildi.

İşini Çok Sevdiğini hatta İşine Aşık olduğu belirten Sonbahar Geçili, En büyük Hedefinin Victora Secret Meleği olarak bir gün ilk Türk Manken olarak Melekler arasında yürümek istediğini belirtti..

Kaynak: Bültenler
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