Sonbahar Ekinoksu nedir? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'nda neler olur?

22.09.2019 23:59

23 Eylül'de yaşanacak Sonbahar Ekinoksu ile içinde bulunduğumuz Kuzey Yarım kürede geceler uzarken gündüzler kısalacak. Ekinoks yani gün dönümünde güneş ışınları ekvator paraleline 90 derecelik açıyla vurur. Yani güneş ışınları ekvatora dik olarak vurur. Gece ile gündüzün eşit olması anlamına gelen ekinoks, İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda iki kere gerçekleşmektedir. Peki, 23 Eylül sonbahar ekinoksu nedir, neler yaşanır, özellikleri nelerdir?

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU'NDA NELER OLUR?

23 Eylül Ekinoks durumunda, bazı olaylar meydana gelmektedir. Bu tarihte, Güneş öğle saatlerinde Ekvatora dik açılarla düşmektedir. Bu nedenden dolayı da, Ekvator boylarında gölge boyu sıfıra düşer.

23 Eylül Ekinoksun ardından, Güneş ışınları Ekvator çizgisinin güneyi olan Güney Yarım Küreye dik düşmeye başlamaktadır. Bu da, Güney Yarım Küre için ilkbahar mevsimi anlamına gelmektedir. Yani gündüzler, geceden daha uzun sürmeye başlar.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Kürede ise Sonbahar mevsimi başlamaktadır. 23 Eylül'den sonra Kuzey Yarım küre'de geceler gündüzlerden daha uzun sürmeye başlar.

Kuzey Yarım Küre'de sonbahar, Güney Yarım Küre'de ilkbahar başlangıcıdır.

Bu tarihte çıktıkları mevsimler sebebiyle Kuzey Yarım Küre sıcak, Güney Yarım Küre soğuktur.

Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre'de gündüzler uzamaya başlar.

Kuzey Kutup Noktasında 6 ay sürecek gece, Güney Kutup Noktasında ise 6 ay sürecek gündüz başlar.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks, gece ile gündüzün eşit olması anlamına gelir. İlkbahar ve sonbahar ekinoksları olmak üzere yılda iki kez gerçekleşir. Güneş ışınlarının Ekvator paraleline dik bir şekilde yani 90 derece açıyla düşmesi sonucu oluşur. Diğer bir ifade ile bu anda dünyanın her yerinde gece ile gündüz saatleri eşit olur. Bu duruma 'ekinoks' adı verilir.

EKİNOKS TARİHLERİ NEDİR?

23 Eylül Sonbahar ekinoksu: Kuzey ve Güney Yarım Küre , güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 Mart İlkbahar ekinoksu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.