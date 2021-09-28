Sonbahar bakımı başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sonbahar bakımı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sonbahar bakımı başladı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Sonbahar'ın yaklaşması ile birlikte kent genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bahar bakımına başladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Sonbahar'ın yaklaşması ile birlikte kent genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bahar bakımına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ağaçlar budanıp, ot temizliği ve çim biçimi yapılıyor. Sonbaharı karşılarken açık hava spor aletlerinin bakım ve tamiratı da devam ediyor. Oturma grupları, bankların kontrolü de yapılarak yeni mevsime hazır hale getiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri nefes alan bir kent için çalışmaların ilerlediğini, yeşil alanların vatandaşlar için hazır hale geleceğini ifade ettiler. - BALIKESİR

Sonbahar bakımı başladı

Sonbahar bakımı başladı

Sonbahar bakımı başladı

Sonbahar bakımı başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mehmet Nuri Abdülhamit Gül
Magazin Oğuzhan Koç Mehmet Akif Ersoy
Spor Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Kazım Karabekir Yemek Tarifleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sonbahar bakımı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 17:24:54. #1.11#