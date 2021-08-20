Sona, League of Legends şampiyonları arasında en yüksek kazanma oranına sahip
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Sona, League of Legends şampiyonları arasında en yüksek kazanma oranına sahip

Sona, League of Legends şampiyonları arasında en yüksek kazanma oranına sahip
Playerbros - Haberler | Gamegar

11.16 yaması ile güncellenen Sona, en yüksek kazanma oranı ile zirveye yükseldi.

League of Legends 11.16 Yaması'nda yenilenen Sona, 'da diğer şampiyonlara göre en yüksek kazanma oranı ile zirveye yükseldi. LoL istatistik sitesi 'ye göre standart eşleştirmede %51.04'lük inanılmaz bir orana ve ARAM'da %56.93'lük bir kazanma oranına sahip oldu. Bu yüksek kazanma oranları şampiyonun güncellemesinin başarılı olduğunu gösteriyor. Aram'da şampiyonlara göre kazanma listesinde Sona'yı, sırasıyla %56.29 ve %56.22 ile Ashe ve Kog'Maw takip ediyor.

Şampiyonun pasifi Baskın Akor Accelerando, temel yeteneklerini etkili bir şekilde kullandıkça belli bir sınıra kadar kalıcı olarak ulti harici yetenek hızı kazanıyor ve bu sınırı aştığında sonraki başarılı yetenek kullanımları ultisinin kalan bekleme süresini azaltabiliyor. Böylelikle League of Legends oyuncuları koridorda agresif oynayabilmelerini sağlıyor.

League of Legends'ın Aram modu sadece yirmi dakikalık sürekli takım savaşları oyunu olduğundan, sona pasifini hızla biriktirebildiği için oyun üzerinde büyük bir etki yaratabiliyor.

Sona ayrıca bir destek hiper taşıyıcı şampiyonu da olabilir. Oyuncular, karakterin yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için Başmelek Asası ve Lich Boğan gibi eşyalara yatırım yapabiliyor.

Sona'nın en yüksek kazanma oranına sahip olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

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