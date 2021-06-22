Son yılların en yüksek yağış verileri elde edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son yılların en yüksek yağış verileri elde edildi

Son yılların en yüksek yağış verileri elde edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de dün metrekareye düşen ve bazı bölgelerde 50 kilogram olarak ölçülen yağmur ile son yılların en yüksek verileri kaydedildi.

Eskişehir'de dün metrekareye düşen ve bazı bölgelerde 50 kilogram olarak ölçülen yağmur ile son yılların en yüksek verileri kaydedildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Eskişehir'de etkisini gösteren sağanak yağış son yılların en yüksek verilerinin kaydedilmesine sebep oldu. Eskişehir bölge genelinde metrekareye ortalama 30 kilogram yağmur düştü. Ankara çevre yolu üzerinde bulunan Teksan Sanayi Sitesi ve çevresine ise düşen yağmur miktarı 50 kilogram olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Haziran ayında metrekareye ortalama 44.1 kilogram yağış düşerken, ay sonu gelmeden bu rakam çoktan geçildi. Ay bitimine 8 gün kala metrekareye 69.8 kilogram yağış düşmüş oldu.

Bugün için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tekrar gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların öğleden sonra etkisini göstereceğini belirten yetkililer, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Tuğba Coşkun Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son yılların en yüksek yağış verileri elde edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:46:46. #1.16#

title