Son Yılların En Çarpıcı Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri
Türk futbolunun iki büyük çınarı Beşiktaş ile Fenerbahçe, son yıllarda birçok heyecanlı, tartışmalı ve çarpıcı derbi karşılaşmalarına imza atti. Dugout, son yıllların en akılda kalan Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerini mercek altına aldı.
18.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:04
Türk futbolunun iki büyük çınarı Beşiktaş ile Fenerbahçe, son yıllarda birçok heyecanlı, tartışmalı ve çarpıcı derbi karşılaşmalarına imza atti. Dugout, son yıllların en akılda kalan Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerini mercek altına aldı.
Kaynak: Dugout