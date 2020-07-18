Son Yılların En Çarpıcı Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri Türk futbolunun iki büyük çınarı Beşiktaş ile Fenerbahçe, son yıllarda birçok heyecanlı, tartışmalı ve çarpıcı derbi karşılaşmalarına imza atti. Dugout, son yıllların en akılda kalan Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerini mercek altına aldı.

Türk futbolunun iki büyük çınarı Beşiktaş ile Fenerbahçe, son yıllarda birçok heyecanlı, tartışmalı ve çarpıcı derbi karşılaşmalarına imza atti. Dugout, son yıllların en akılda kalan Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerini mercek altına aldı. Kaynak: Dugout