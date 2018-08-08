Son Yılların En Büyük Afeti"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "İlimizde, şiddetli yağışlara bağlı olarak, son yılların en büyük afetiyle karşı karşıyayız. En büyük tesellimiz ise can kaybının olmamasıdır" dedi.

Ordu'daki sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "İlimizde, şiddetli yağışlara bağlı olarak, son yılların en büyük afetiyle karşı karşıyayız. Perşembe, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerimizin sahil ve yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlara bağlı olarak, heyelanlar meydana gelmiş, köprüler yıkılmıştır. Büyükşehir Belediyemize bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, OSKİ Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, 395 personel ve 130 iş makinesiyle sahada görev başındadır. Bu büyük afet karşısında en büyük tesellimiz ise can kaybının olmamasıdır. Meteoroloji verilerine göre şiddetli yağışların yarın sabaha kadar süreceği belirtilmiş olup, hemşehrilerimizin riskli bölgelerde dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" diye konuştu.

(İHA)