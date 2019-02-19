Son Yedi Yılda Bin Tunuslu Terörist Ülkesine Geri Döndü"

Tunus Terörle Mücadele Komitesi, 2011'den 2018 yılı ekim ayına kadar bin "teröristin" çatışma bölgelerinden ülkeye döndüğünü duyurdu.

Hükümete bağlı komitenin başkanı Muhtar bin Nasr gazetecilere yaptığı açıklamada, iki hafta önce 4 kişiden oluşan terörist bir grubun, Tunus makamlarından talepte bulunarak geri döndüğünü ve grubun üyelerinin halihazırda yargı sürecinden geçtiğini söyledi.

Bazı teröristlerin bu süreçlerin sonunda hapis cezası aldığını, bazılarının ise suçu ispat edilemediği için idari gözetim ya da ev hapsine tabi tutulduğunu aktaran Nasr, birçok teröristin ise gizli yollarla ülkeye geri döndüğünü ifade etti.

"2011'den 2018 yılı ekim ayına kadar bin terörist çatışma bölgelerinden ülkeye döndü." diyen Nasr, Tunus'taki ilgili mercilerin, Suriye, Irak ve Libya gibi çatışma bölgelerine gitmek isteyen 17 bin kişinin ülkeden ayrılmasının da önlendiğini kaydetti.

Nasr, Tunus'un resmi olarak çatışma bölgelerinden, adını açıklamadığı bazı ülkelerden, dönen teröristleri teslim alacağını dile getirdi.

Çatışma bölgelerindeki toplam Tunuslu sayısının 3 bin olduğunu, bunlardan birçoğunun öldüğünü, bazılarının güvenli sığınaklar bulmak için farklı bölgelere kaçtığını belirten Nasr, Tunus dağlarındaki terörist sayısının büyük ölçüde azaldığına dikkati çekti.

Çatışma bölgelerinde bulunan yabancı savaşçıların ülkelerine dönme konusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Twitter'dan paylaştığı mesajla Avrupa'nın gündemine de gelmişti.

Söz konusu mesajda Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunmuş aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtmişti.

ABD Başkanı, "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA