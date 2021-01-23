Son Yaz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz son bölüm izle!

Son Yaz kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Son Yaz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Son Yaz var mı? Son Yaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Son Yaz'ın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SON YAZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri FOX ekranlarında! Son Yaz yeni bölümü 29 Ocak Cuma günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında olacak! Son yaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı!

SON YAZ 4. BÖLÜMÜ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil Sadi, Akgün'den Selim'in elindeki tanık Latif Coşkun'un yerini bulmasını ister. Karşılığında onun yurtdışına gitme isteğini yerine getireceğine söz verir. Yağmur, Kaan'dan ayrıldığı için üzgündür. Kaan ise dağılmış haldedir. Bu ayrılık iki anneyi karşı karşıya getirecektir. Bu arada Metin, Serap'ın kendisine tepkili olduğunu fark eder ve nedenini öğrenmeye çalışır. Selim ise yokluğunda Fatih'in kendi ailesiyle çok iç içe olmasını içine sindirememektedir. Üstüne Fatih'in Canan'a iş teklifini de duyunca deliye döner ve Fatih'in ofisine yaptığı bir ziyaretle teklifi geri çekmesi için ona baskı yapar. Ancak Canan'ın işe dönme konusunda ne kadar hevesli olduğunu görünce yaptığından pişmanlık duyan Selim, Canan için harekete geçer. Selim'in sevdikleri için verdiği çabayı gören Akgün çok etkilenir. Selim'e ihanet etmekle etmemek arasında, karar vermek zorunda kalacağı bir eşiktedir artık.