Son Yaz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Son Yaz 22 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Son Yaz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Son Yaz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Son Yaz var mı? İşte ayrıntılar...

Son Yaz kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Son Yaz yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Son Yaz var mı? Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Son Yaz'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SON YAZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım 22 Ocak Cuma günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil Sadi, Akgün'den Selim'in elindeki tanık Latif Coşkun'un yerini bulmasını ister. Karşılığında onun yurtdışına gitme isteğini yerine getireceğine söz verir. Yağmur, Kaan'dan ayrıldığı için üzgündür. Kaan ise dağılmış haldedir. Bu ayrılık iki anneyi karşı karşıya getirecektir. Bu arada Metin, Serap'ın kendisine tepkili olduğunu fark eder ve nedenini öğrenmeye çalışır. Selim ise yokluğunda Fatih'in kendi ailesiyle çok iç içe olmasını içine sindirememektedir. Üstüne Fatih'in Canan'a iş teklifini de duyunca deliye döner ve Fatih'in ofisine yaptığı bir ziyaretle teklifi geri çekmesi için ona baskı yapar. Ancak Canan'ın işe dönme konusunda ne kadar hevesli olduğunu görünce yaptığından pişmanlık duyan Selim, Canan için harekete geçer. Selim'in sevdikleri için verdiği çabayı gören Akgün çok etkilenir. Selim'e ihanet etmekle etmemek arasında, karar vermek zorunda kalacağı bir eşiktedir artık.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün, Yağmur'un yardımıyla Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken, denizin ortasında onları bir sürpriz beklemektedir.

Selim, Akgün'ün Yağmur'la beraber plan yaparak onu tehlikeye attığını öğrenince; Akgün'ü, ailesinin yanından uzaklaştırmaya karar verir; İstanbul'a doğru yola çıkarlar.

İstanbul'da babasıyla karşı karşıya gelen Akgün onunla hesaplaşma şansı bulur. Selim ise Selçuk Taşkın'ın Akgün'ü kendisine emanet etmesininaltında yatan gerçek sebebi öğrenir.

Bu sırada; ailesinin boşanacağını öğrenen Altay, kendisinden hiç umulmadık bir davranış sergileyerek, Selim'in verdiği kararları sorgulamasına sebep olur.

SON YAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON YAZ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

