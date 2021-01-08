Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz ilk bölüm izle! Son Yaz oyuncuları, konusu nedir?

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel'in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'ın kaleme aldığı "Son Yaz"ın çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı, İzmir Çeşme'de devam edecek. Cuma günleri saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz 2. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 2. bölüm fragmanı izle! Son Yaz oyuncuları, konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

SON YAZ İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.

Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır...

Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır. Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır.

SON YAZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cuma günleri saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanan Son Yaz2. Bölüm 1. ve 2. Bölüm fragmanları yayınlanmıştır.

SON YAZ 2. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SON YAZ 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SON YAZ OYUNCULARI!

ALPEREN DUYMAZ,

ALİ ATAY, FUNDA ERYİĞİT,

HAFSANUR SANCAKTUTAN,

EMRE KARAYEL,

SİNAN TUZCU,

ŞEBNEM DÖNMEZ,

ARİF PİŞKİN,

SEZER KOÇ,

HALİL BABÜR,

YASEMİN YAZICI,

ERDEM ŞANLI,

YUNUS NARİN,

ATA NEDİM ARMAN,

SARP İKİLER,

CENGİZ OKUYUCU