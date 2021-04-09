Son Yaz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Son Yaz 15. bölüm full izle! Son Yaz 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yağmur, Akgün'ün evlilik çıkışına çok şaşırmıştır. Akgün, Yağmur'u rahatlatır. Hemen evlenmekten bahsetmemekte, ancak ilişkilerini Yağmur'un ailesine açıklarken niyetlerinin bu olduğunu söyleyerek açıklamak istemektedir. Yağmur, anne ve babasının tepkisinden çekinse de Akgün'ün hevesini kırmak istemez. Kafasında soru işaretleri olmasına rağmen Akgün'ün heyecanına katılır ve babasına durumu açıklamadan önce kendisine de haber vermesini ister. Akgün, Selim'in yanında olduğu her dakika arkasından iş çeviriyor gibi hissettiğinden rahatsız olur ve hiç olmayacak bir yerde Yağmur'la evlenmek istediğini Selim'e söyleyiverir.

Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor durumdadır. Fotoğraflar sızdırılırsa itibarı büyük zarar görecektir. Halil Sadi, Selim'in Cemal'i sıkıştırıp, elindeki kanıtı alamaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Selim, Canan'ı tehlikeye atmak istemez ve ilk defa bir işin peşini bırakmaya karar verir. Ancak Canan kendi üzerine oynanmasına çok sinirlenmiştir ve Selim'den durmamasını ister. Bu sırada Selim'e atanan muhakkik gelir. Selim'e karşı keskin ön yargıları olan muhakkik, Canan'ın da olayda parmağı olduğunu düşünmektedir.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün ve Yağmur ayrılık sonrası yeni duruma alışmaya çalışmaktadırlar ama ikisi de acı çekmektedir. Akgün eline geçen fotoğrafın arkasında yatan hikâyenin peşine düşer ve ilk olarak Selim'i babasıyla görüşmek için ikna eder. Ama Selçuk Taşkın'ın fotoğrafa verdiği tepki çok sert olur. Akgün'ün içindeki şüphe artar. Kaan, Yağmur ve Akgün'ün ayrıldığını duyunca bu fırsatı kaçırmaz ve Yağmur'a yakınlaşmaya çalışır. Kaan'ın bu hamlesini öğrenen Akgün hesabını sormak üzere soluğu Kaan'ın yanında alır.Kaan ve Akgün arasında çıkan kavga; Fatih, Serap, Canan ve Selim'in de bulaşmasıyla adli bir vakaya dönüşür. Kavgayı fırsata çeviren Fatih, Akgün'ü mahkemeye verir. Selim ve Canan, Akgün'ü tutuklanmadan kurtarmak için birlikte harekete geçerler.Akgün'ün avukatlığını Canan üstlenir. Bu arada Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'yi aradığını öğrenen Selim bunun hesabını sormak için Selçuk'a gittiğinde sürpriz bir gerçeği öğrenecektir.

SON YAZ CANLI İZLE (20.00)

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