Son Yaz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Son Yaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fox TV'nin beğenilen dizisi Son Yaz ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. 7 Mayıs Cuma dizinin yeni bölümü yayınlanacak mı, neden ekranlara gelmedi araştırılıyor. Son Yaz ne zaman? Son Yaz saat kaçta başlayacak? Son Yaz yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? Son Yaz bitti mi, neden yayınlanmadı?

Son Yaz 7 Mayıs Cuma yeni bölümü olacak mı? Son Yaz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Son Yaz neden yok, bitti mi? Son Yaz bugün yok mu? Son Yaz bu hafta yok mu? Son Yaz yeni bölümü ne zaman başlıyor? Son Yaz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Son Yaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.

SON YAZ BUGÜN (7 MAYIS CUMA) YOK MU?

Son Yaz dizisi bu hafta koronavirüs vakaları nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili #SonYaz Ailesi'ne duyurumuz var! Sağlıklı günlerde görüşmek üzere..."

"Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere!"

SON YAZ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Son Yaz dizisinin yeni bölümü bugün koronavirüs nedeniyle yayınlanmayacak. Yani dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin yeni bölümleri haftaya yayınlanmaya devam edecek. Bu hafta koronavirüs dolayısıyla yeni bölümü yayınlanmayacak.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, Gökhan'ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan'ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan'ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün'e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan'ı Akgün'le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan'ın Akgün'ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur'un Akgün'le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan'ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih'i gözaltına almış olsa da Serap'ın tanıklığı Fatih'in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim'in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Akgün'ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz : Akgün Gökalp Taşkın

Ali Atay : Selim Kara

Funda Eryiğit : Canan Kara

Hafsanur Sancaktutan : Yağmur Kara

Sinan Tuzcu : Metin Yaman

Şebnem Dönmez : Serap Gök

Arif Pişkin : Selçuk Taşkın

Halil Babür : Soner Sancaktar

Sezer Koç : Emel Yaman

Yasemin Yazıcı : Naz Yaman

Erdem Şanlı : Kaan Gök

Ata Nedim Arman : Altay Kara

Yunus Narin : Eray Duraner

Sarp İkiler : Arda Ateş

Cengiz Okuyucu : Ahmet Tunalı

Emre Karayel : Fatih Doğanay

Olgun Toker : Gökhan Şen