Son Yaz final mi yapıyor? Son Yaz bitecek mi? Son Yaz final ne zaman yapacak?
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Son Yaz final mi yapıyor? Son Yaz bitecek mi? Son Yaz final ne zaman yapacak?

12.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:14
Son Yaz final mi yapıyor? Son Yaz bitecek mi? Son Yaz final ne zaman yapacak?

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi Fox TV'de cuma akşamları ekrana geliyor. Reytinglerde istenene seviyeye gelemeyen dizinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, Son Yaz final mi yapıyor? Son Yaz bitecek mi? Son Yaz final ne zaman yapacak?

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi Fox TV'de cuma akşamları ekrana geliyor. Reytinglerde istenene seviyeye gelemeyen dizinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, Son Yaz final mi yapıyor? Son Yaz bitecek mi? Son Yaz final ne zaman yapacak? İşte detaylar haberimizde...

SON YAZ FİNAL Mİ YAPILIYOR?

Leyla ile Mecnun'daki Mecnun karakteriyle hafızalara kazınan Ali Atay'ın Savcı Selim Kara'yı canlandırdığı Son Yaz'ın final yapacağı iddiaları sosyal medyada yer almıştı. Son bölüm final sahnesinde ise Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Akgün karakterinin vurulması final iddialarını güçlendirmişti.
Ancak Son Yaz dizisinin akıbetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son Yaz dizisi ikinci sezonuyla da ekranda olacak. Sevilen dizi Son Yaz'ın reytingleri düşmezse, 22. bölümde sezon finali yapacak.
Yurtdışı satışları da başlayan dizi, Eylül 2021'de 2. sezonuyla da ekranlarda olacak

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay),8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması.
Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.
Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.
Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

SON YAZ OYUNCULARI

Ali Atay

Alperen Duymaz

Funda Eryiğit

Hafsanur Sancaktutan

Emre Karayel

Sinan Tuzcu

Şebnem Dönmez

Arif Pişkin

Sezer Koç

Halil Babür

Yasemin Yazıcı

Erdem Şanlı

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