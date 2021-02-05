Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

05.02.2021 21:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:21
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Ekranların sevilen dizisi Son Yaz'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Son Yaz dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Son Yaz nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Son Yaz nerede çekiliyor?

SON YAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri genel olarak İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilmektedir. Ayrı olarak İstanbul'da da çekimler gerçekleşmektedir.

Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

SON YAZ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.

SON YAZ OYUNCU KADROSU

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

Şebnem Dönmez - Serap

Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

Yunus Narin - Eray

Cengiz Okuyucu - Ahmet

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